Adanaspor, rapçi futbolcu Joe Champness'ı transfer etti - Son Dakika
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Adanaspor, rapçi futbolcu Joe Champness'ı transfer etti

08.08.2023 09:16

Adanaspor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın raporu doğrultusunda transferlerine devam ediyor. Turuncu-beyazlı ekip, aynı zamanda rap şarkıcısı olan Joe Champness'ı transfer etti.

Adanaspor Teknik Direktör Özhan Pulat'ın raporu doğrultusunda transferlerine devam ediyor. Ajansspor'un haberine göre, turuncu-beyazlı ekip, aynı zamanda rap şarkıcısı olan Joe Champness'ı transfer etti.

SON OLARAK GİRESUNSPOR FORMASI GİYDİ

2021-2022 sezonunda Giresunspor forması giyen Joe Champness, Karadeniz ekibiyle 11 maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcu, Giresunspor'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulübün formasını terletmedi.

ŞARKILARINI YOUTUBE'DAN YAYINLIYOR

Aynı zamanda rap şarkıcısı da olan Joe Champness, "Jowic" mahlasıyla şarkılar yapıyor. Yeni Zelandalı futbolcunun şarkılarını yayınladığı YouTube hesabını 10 bin kişi takip ediyor.

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