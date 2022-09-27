SPOR Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyum - Son Dakika
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SPOR Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyum

27.09.2022 16:02

SPOR Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyumNuri PİR / ADANA,(DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli, "Hayatım boyunca kendimi heyecanlandıran işlerin içinde oldum.

SPOR Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyum

Nuri PİR/ ADANA,(DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Önder Karaveli, "Hayatım boyunca kendimi heyecanlandıran işlerin içinde oldum. O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum. Burada olduğum için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 7 puanla 12'nci sırada yer alan Adanaspor'da takımın başına bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Önder Karaveli getirildi. Önder Karaveli için Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde imza töreni düzenlendi. Törende Adanaspor Asbaşkanı Furkan Akgül, Basın Sözcüsü Av. Erkin Doygun ve Önder Karaveli yer aldı.

Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Önder Karaveli, Adanaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hayatı boyunca inanmadığı hiçbir şeyin içinde olmadığını kaydeden Karaveli, "Hem iş anlamında hem de özel hayatımda hep inandığım ortamlarda bulundum. Bugün de burada olma sebebim, Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmamdır. Furkan Akgül ile Bulgaristan'dayken telefonda görüştüm. Ben o telefon görüşmesi bittiğinde açık söylemek gerekirse Adanaspor'da olmaya karar vermiştim. Asıl kararı ise 1 sonraki güne bıraktık. Ben kendi adıma kararı vermiştim, çünkü beni heyecanlandırdı. Hayatım boyunca hep beni heyecanlandıran işlerin içinde oldum. O heyecanı kaybettiğim gün antrenörlüğü de bırakmayı düşünüyorum. Burada olduğum için mutluyum" diye konuştu.

"BURADA ÇOK GENÇ BİR TAKIM VAR"

Beşiktaş'ta görev yaptığı süreci de değerlendiren Karaveli, "Ben bir gün tesise sabah U-19 Teknik Sorumlusu olarak girdim. Akşamında ise A Takım Teknik Sorumlusu olarak ayrıldım. Başlangıcı böyle oldu. İnsanın taraftarı olduğu kulübü çalıştırması kadar zor bir şey yoktur. Bir yandan güzel ama bir yandan da zordur. Adanaspor ile ilgili de benim talip olduğum şey burada çok genç bir takım var. 23.7 yaş ortalaması olan bir takım var. Bu benim için harika bir şey. Genç oyuncuları ve ülkenin gençlerini seviyorum. O gençlerin enerjisini doğru oyuna çevirebilirsek çok daha farklı durumlar, sonuçlar ortaya çıkacaktır. Ben ve beraber çalışacağımız arkadaşlarımızın tek düşündüğü şey Adanaspor'un iyi olması. Tek isteğimiz bu" ifadelerini kullandı.

AHMET NUR ÇEBİ'YE TEŞEKKÜR

Beşiktaş'tan ayrılmanın kolay olmadığını vurgulayan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sezon başında Ahmet Nur Çebi başkanımızla bu görev için konuşurken o da benim teknik direktörlük ile ilgili isteğimi biliyordu. Karşılıklı mutabık kaldığımız bir konuydu. 'Eğer hocam bir gün bir takım teklifte bulunur, bu da hem seni hem de bizi mutlu ederse bu izni sana vereceğiz' demişti. Bu konuda aylar öncesinden anlaştığımız için Adanaspor'dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim, o da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum."

Karaveli, takımla oynayacakları maçlarda galip gelip taraftarların tekrar Adanaspor maçlarına gelmeleri için çaba sarf edeceklerini söyledi.

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Kaynak: DHA

Adanaspor, Adana, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Adanaspor Teknik Direktörü Karaveli: Burada olmaktan çok mutluyum - Son Dakika

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