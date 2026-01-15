Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti - Son Dakika
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti

Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
15.01.2026 23:02
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor ile 750 bin Euro karşılığı anlaşma sağladı. Yapılan sözleşmede Fenerbahçe ve Hull City maddesinin detayları dikkat çekti.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'un transferi için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya ekibi Maribor ile 750 bin Euro karşılığı anlaşmaya vardı.

MARIBOR'UN KARŞIYAKA'YA TEKLİFİ ARTTI

Transferi haftalardır gündem olan 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'un Slovenya temsilcisi Maribor'a satışıyla ilgili sözleşme son şeklini aldı. Adem ve ailesinin Slovenya Ligi'ne transfer olmayla ilgili çekimser kalması ve Karşıyaka yönetiminin pazarlıklarıyla bonservis ücreti 600 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya çıktı. Maribor bu parayı 6 taksitle ödemeyi teklif etti. Sözleşmeye göre Karşıyaka'ya ilk olarak 250 bin Euro ödeyecek Sloven ekibi kalan bonservis bedelini 100'er bin Euro şeklinde 5 taksitle yatıracak.

Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti

FENERBAHÇE VE HULL CITY DETAYI

Genç sağ kanat oyuncusu başka bir kulübe transfer olursa bonservisinin yüzde 40'ını alacak Karşıyaka, Adem gelecekte Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City veya eski yöneticisi olduğu Fenerbahçe'ye transfer olursa ise 2.5 milyon Euro bonservis alacak. Maribor'un teklifi hukuki olarak incelendikten sonra imzaların atılması bekleniyor. Kulüpler karşılıklı imzaları attıktan sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak Adem ardından kiralık olarak sezon sonuna kadar Karşıyaka formasını giymeye devam edecek.

Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti

75 BİN EURO ESKİ TAKIMINA

Karşıyaka'nın Adem'in transferinden elde edeceği 750 bin Euro bonservis gelirinin yüzde 10'luk kısmı oyuncunun altyapıda daha önce formasını giydiği İzmir'in amatör temsilcilerinden Pınargücü SK'nın olacak. Karşıyaka, 2022'de altyapısına transfer edip geçen ay 8 Aralık'ta profesyonel yaptığı Adem'e profesyonel lisans çıkarırken eski kulübü Pınargücü'ne satılırsa bonservisinden yüzde 10 pay söze vermişti. Anlaşma gereği 750 bin Euro bonservis gelirinin 75 bin Euro tutarındaki kısmı Pınargücü'nün olacak.

