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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten rekor gelir - Son Dakika

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten rekor gelir

14.11.2023 11:19  - Güncelleme: 11:59

2022-2023 sezonunda 855 milyon euroya yakın gelir elde eden Bayern Münih, kulüp rekorunu kırdı.

Geçen sezon Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih, 2022-2023'e ait finansal raporlarını yayınladı. Buna göre kulüp 855 milyon euro ile rekor gelir elde etti.

NET KAR 35.7 MİLYON EURO

3 yıl sonra kulüp rekoru kıran Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda yaklaşık 750 milyon euroluk gelir açıklamıştı. Alman devi net karının 35.7 milyon euro olduğu ve önceki yıla göre 22.4 milyon euroluk bir artış yaşandığı ifade edildi.

Adeta para basıyorlar! Bayern Münih'ten rekor gelir

BAYERN'İN DEĞERİ 4.54 MİLYAR EURO

Forbes'un paylaştığı son verilere göre Bayern Münih, dünyanın en değerli 6. takımı. Bayern Münih'in değeri 4.54 milyar euro.

Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten rekor gelir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten rekor gelir - Son Dakika
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