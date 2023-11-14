Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'ten rekor gelir

Geçen sezon Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih, 2022-2023'e ait finansal raporlarını yayınladı. Buna göre kulüp 855 milyon euro ile rekor gelir elde etti.
3 yıl sonra kulüp rekoru kıran Bayern Münih, 2018-2019 sezonunda yaklaşık 750 milyon euroluk gelir açıklamıştı. Alman devi net karının 35.7 milyon euro olduğu ve önceki yıla göre 22.4 milyon euroluk bir artış yaşandığı ifade edildi.
Forbes'un paylaştığı son verilere göre Bayern Münih, dünyanın en değerli 6. takımı. Bayern Münih'in değeri 4.54 milyar euro.
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