Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga\'da kaldı

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan, yeni sezonda başka bir Bundesliga ekibinin formasını giyecek. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Wolfsburg'a kiralandı. Salih, uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyordu.

28.08.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer dönemi boyunca adı Trendyol Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Salih Özcan'ın yeni adresi belli oldu. Borussia Dortmund'dan kiralık olarak ayrılan Salih, Bundesliga'da kaldı.

WOLFSBURG'A KİRALANDI

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtiği ve 2024-25 sezonunda kiralık olarak Wolfsburg forması giyeceği belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Salih Özcan, geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasını 19'u ilk 11 olmak üzere 34 maçta giydi. Salih, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 2022 yazından Köln'den 5 milyon euro karşılığında transfer edilen 26 yaşındaki orta sahanın Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Borussia Dortmund, Salih Özcan, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:18 Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail’in yanında Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Limoncuoğlu: Müslüman ülkelerin bir kısmı İsrail'in yanında
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 22:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement