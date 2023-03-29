Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı - Son Dakika
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Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı

29.03.2023 14:29

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a sürpriz bir talip çıktı. Fransız çalıştırıcı Herve Renard ile yol ayrımına giren Suudi Arabistan, Portekizli hocayla ilgilendiğini açıkladı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan, teknik direktör Herve Renard ile yolları ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışına geçen Arabistan gündemine sürpriz bir ismi aldı.

LİSTELERİNDE JORGE JESUS VAR

Al Riyadh'a göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu 3 hocaya teklif götürmeye hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TEMASA GEÇEBİLİRLER

Suudi yetkililerin kısa süre içerisinde, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile görüşme yapması bekleniyor. Federasyonun listesindeki diğer iki hoca ise Zinedine Zidane ve Roberto Mancini.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı - Son Dakika
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