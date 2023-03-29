2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan, teknik direktör Herve Renard ile yolları ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışına geçen Arabistan gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Al Riyadh'a göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu 3 hocaya teklif götürmeye hazırlanıyor.
Suudi yetkililerin kısa süre içerisinde, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile görüşme yapması bekleniyor. Federasyonun listesindeki diğer iki hoca ise Zinedine Zidane ve Roberto Mancini.
Son Dakika › Spor › Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı - Son Dakika