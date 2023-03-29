Kimsenin aklına gelmeyecek teklif! Jorge Jesus ile görüşmelere başlandı

"Arefe gününü bekleyin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşayacağız

Kılıçdaroğlu ve HDP iddialarına çok kızdı: Bunu diyen namussuzdur

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenerek adından söz ettiren Suudi Arabistan, teknik direktör Herve Renard ile yolları ayırma kararı aldı. Yeni hoca arayışına geçen Arabistan gündemine sürpriz bir ismi aldı.

LİSTELERİNDE JORGE JESUS VAR

Al Riyadh'a göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'un da aralarında bulunduğu 3 hocaya teklif götürmeye hazırlanıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TEMASA GEÇEBİLİRLER

Suudi yetkililerin kısa süre içerisinde, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile görüşme yapması bekleniyor. Federasyonun listesindeki diğer iki hoca ise Zinedine Zidane ve Roberto Mancini.