Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem - Son Dakika
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Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem

15.12.2022 10:14

Son dönemlerde adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yakın çevresinden gelen "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusuna "Bir söz verdim ve bundan dönmem." diyerek sarı-lacivertlilerden ayrılmayacağını net bir şekilde vurguladı.

Fenerbahçe'yi lig ve Avrupa'da zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus, kısa sürede camianın gönlünde taht kurdu. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli hocanın adının Brezilya Milli Takımı ile anılması üzerine Fenerbahçe taraftarı oldukça endişelenmişti. Jesus, yakın çevresine yaptığı açıklamada sarı-lacivertlilerin yüreğine su serpti.

SEZONU FENERBAHÇE'DE TAMAMLAYACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, yakın çevresinin "Fenerbahçe'den ayrılacak mısın?" sorusuna Jorge Jesus net bir şekilde "Hayır!" dedi. Portekizli hocanın, sarı-lacivertlilerde mutlu olduğu ve sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının güvencesini verdiği öğrenildi.

TAKIMIN SON DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

Ayrılmaya niyeti olmayan Jorge Jesus'un Başkan Ali Koç ile bir araya geldiği ve transferler hakkında görüşme yaparak, takımın son durumunun masaya yatırıldığı belirtildi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem - Son Dakika
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