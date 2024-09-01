Adilcevaz Belediyespor Plaj Futbolu Ligi\'nde bir üst tura çıktı

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TFF Plaj Futbolu Ligi kapsamında düzenlenen Adilcevaz etabı tamamlandı.

Türkiye genelinde 13 farklı merkezde planlanan etaplardan biri olarak Van Gölü kıyısındaki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde oynanan müsabakalara 4 takım katıldı. Çekişmeli geçen maçların ardından finale kalan Adilcevaz Belediyesipor takımı, rakibi Mutki Spor'u 8-4 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Adilcevaz ekiminin etabı birincilikle tamamladığını belirterek, "Adilcevaz Belediyespor finale yükselmiştir. Bütün takımlar bizim için aynıdır, fakat gönlümüz Adilcevaz'dan yanaydı. İnşallah Antalya'da oynanacak Türkiye finalinde Adilcevaz Belediyespor'a başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS