Adını bile hatırlayan yok! Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov hayal kırıklığı - Son Dakika
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Adını bile hatırlayan yok! Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov hayal kırıklığı

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Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi döneminde 4,5 milyon euroya transfer ettiği Bakhtiyor Zaynutdinov, Giovanni van Bronckhorst'la birlikte kadro dışında kaldı. Beşiktaş'ın yaz transferlerinde kaliteli yabancıları kadrosuna katmasıyla en fazla etkilenen isim olan Zaynutdinov, henüz hiçbir resmi müsabakada forma giyme şansı bulamadı.

18.09.2024 11:16
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi döneminde 4,5 milyon euroya transfer ettiği ve Giovanni van Bronckhorst'la birlikte tam 4 kez kadro dışında kalan Bakhtiyor Zaynutdinov'da tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Henüz hiçbir resmi müsabakada şans bulamayan 26 yaşındaki Kazak futbolcu adeta unutuldu.

1 GOL ATTI

Kartal, Bakhtiyor'u Ağustos 2023'te 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında CSKA Moskova'dan renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlı kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, geçen sezon 37 resmi maçta forma giyerken 1 gol atmıştı.

ADI BİLE UNUTULDU

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarında yeteri kadar görme şansı bulamadığı Kazak oyuncuyu ana rotasyonun dışında tutmak zorunda kaldı. Yerli statüsünde oynayabilen Bakhtiyor Zaynutdinov 7 resmi karşılaşmada 4 kez kadro dışında kalırken, son 3 maçta ise yedekler arasında yer aldı.

Adını bile hatırlayan yok! Beşiktaş\'ta Bakhtiyor Zaynutdinov hayal kırıklığı

Giovanni Van Bronckhorst, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adını bile hatırlayan yok! Beşiktaş'ta Bakhtiyor Zaynutdinov hayal kırıklığı - Son Dakika

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