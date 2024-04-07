2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi.
Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılardan yapılan bir paylaşımda, "Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor." ifadeleri yer aldı.
Galatasaray'ın diğer paylaşımları şöyle;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar - Son Dakika
Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (28)