Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçının ardından sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri kızdıracak paylaşımlar yaptı.

07.04.2024 22:31  Güncelleme: 22:49
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2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi.

ICARDI 50. SANİYEDE ATTI

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

"FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLİYOR"

Sarı-kırmızılardan yapılan bir paylaşımda, "Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın diğer paylaşımları şöyle;

Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar
Galatasaray\'dan maç sonrası Fenerbahçe\'yi çıldırtacak paylaşımlar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Mahmut Karakuş: hahaha yazık fakir sevindirmek sevaptır:):) 102 144 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Arada Erkekler Karılarına hediye vermeyi severler 84 65 Yanıtla Ali Arat: icardi guzel hediye vermis. 77 30 Ali Arslan: Ali arat wanda ya herkes hediye veriyor :)) 9 7 mehmet özcan: al eve götür hediyesini versin EVDEKİNE :D 5 5
  • Yalnız Kurt: Kralı pensilvanyaya imparatoru yunana kaçan okyanus ötesi çocukları. Fenerbahçe hükmen yenilir ama hükmedenlere yenilmez. 50 49 Yanıtla Okan Aslan: dedi ve avuttu kendini :) 16 10
  • Fatih Yıldız: Saplaaaaaaaaaaaaaa İcardi başı hariç 24 santim slmlar kuşlara 56 27 Yanıtla Faruk Aydoğan: Tecrübe etmişsin 29 13 mehmet özcan: ANA SI SÖYLEMİŞ 24 OLDUGUNU 5 4
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