ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
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ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu

08.03.2022 16:32
ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Nil Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul spor faaliyetleri kapsamında, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Okullar Arası Ritmik...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Nil Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın okul spor faaliyetleri kapsamında, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Okullar Arası Ritmik Jimnastik Yarışması'nda birincilik elde etti.

Yarışmaya Yıldızlar Kategorisi'nde katılan, Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nil Ersoy, Top Serisinde 8.900, Çember Serisinde 9.700, Toplamda 18.600 puan alarak birincilik ödülüne layık görüldü. Nil Ersoy'a ödülünü, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu takdim etti. - AYDIN

ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu
ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu

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gençlik, Müzik, Aydın, Bale, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ADÜ Devlet Konservatuarı Öğrencisi Ersoy, jimnastik yarışmasında birinci oldu - Son Dakika


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