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AFC Asya Kupası'nda Japonya ve İran galibiyetle başladı - Son Dakika
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AFC Asya Kupası'nda Japonya ve İran galibiyetle başladı

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen AFC Asya Kupası'nda Japonya, Vietnam'ı 4-2 yenerek galibiyetle başlarken, İran da Filistin'i 4-1 mağlup etti. İsrail saldırıları nedeniyle Filistin topraklarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Katar, turnuvadan elde edilecek bilet gelirlerini Filistinlilere destek için bağışlayacak.

AFC Asya Kupası\'nda Japonya ve İran galibiyetle başladı
14.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:45
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'na 3 maçla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, D Grubu'nda Japonya, Vietnam'ı 4-2 yendi.

C Grubu'nda İran, Filistin'i 4-1 yenerken Birleşik Arap Emirlikleri ise Hong Kong'u 3-1 mağlup etti.

İran-Filistin maçından önce İsrail saldırıları nedeniyle Filistin topraklarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Katar, İran, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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