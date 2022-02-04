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Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır - Son Dakika

Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır

04.02.2022 00:58
Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları tamamlanırken, Senegal ve Mısır finale yükseldi.

Korona virüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları tamamlanırken, Senegal ve Mısır finale yükseldi. Final maçı 6 Şubat'ta oynanacak.

Kamerun'un ev sahipliğinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları tamamlandı. Turnuvanın çeyrek finalinde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu aynı skorla 3-1 mağlup eden Senegal, tarihinde 3. kez final oynamaya hak kazandı. Aliou Cisse yönetimindeki Senegal'in en büyük kozu olan Sadio Mane, 3 gol 2 asistlik performansla ülkesinin finale yükselmesinde büyük katkı sağladı.

Liverpool'un golcüleri finalde karşı karşıya

Mane'nin Liverpool'dan takım arkadaşı olan Mohamed Salah, Mısır ile turnuvada 2 gol, 1 asiste imza atarken, son 16 turunda karşılaştıkları Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıyan isim oldu. Çeyrek final maçında Fas'ı 2-1 ile geçen Mısır, yarı finalde ise turnuvanın ev sahibi Kamerun'u penaltı atışları sonunda saf dışı bırakarak finale yükseldi. 7 şampiyonlukla bu turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan ülke konumunda yer alan Mısır, 8. kez şampiyon olmak için sahaya çıkacak.

Finalde Süper Lig'den 3 futbolcu

Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou ve Kayserispor forması giyen Mame Thiam da Senegal ile finale çıkan isimler oldu.

6 Şubat Pazar günü saat 22.00'de kozlarını paylaşacak 2 ülkenin maçı Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır
Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır
Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır

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Togo Cumhuriyeti, Senegal, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afrika Kupası'nda finalin adı: Senegal Mısır - Son Dakika Spor


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