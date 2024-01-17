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Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Afrika Uluslar Kupası'nda Fas, Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti

Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Tanzanya karşı karşıya geldi. Fas, rakibini 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Fas'ın gollerini Romain Saiss, Ounahi ve Youssef En Nesyri kaydetti. Hakim Ziyech ve Mbwana Samatta ise karşılaşmada forma giydi.

Afrika Uluslar Kupası\'nda Fas, Tanzanya\'yı 3-0 mağlup etti
17.01.2024 - 22:00,  Güncelleme: 22:04
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Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Fas, Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Fas ile Tanzanya, Laurent Pokou Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden Fas turnuvaya galibiyetle başladı. Fas'a galibiyeti getiren golleri; 30'uncu dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, 77'nci dakikada Ounahi ve 80'inci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Öte yandan Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech, 81 dakikada sahada kaldı. Ziyech, 81'inci dakikada yerini bir dönem Hatayspor forması giyen El Kaabi'ye bıraktı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Tanzanyalı Mbwana Samatta ise karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp ve 69 dakika sahada kaldı. Tecrübeli golcünün yerine 69'uncu dakikada oyuna Faisal Salum dahil oldu. Tanzanya'da Dismas, 70'nci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kaynak: DHA
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