Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1 - Son Dakika
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Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1

02.08.2022 21:46
Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1

Afyon'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler 09 SFK, oynadığı ilk hazırlık maçında Bld Kütahyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Afyon'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Efeler 09 SFK, oynadığı ilk hazırlık maçında Bld Kütahyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Afyon kampında ilk hazırlık maçını 3.Lig 1.Grup'ta mücadele edecek olan Belediye Kütahyaspor ile oynadı. Afyon Kamp Merkezi'nde oynanan mücadeleye Efeler 09 SFK; Alper Özdemir, Recep Daylak, Sabutay Alper Bayülken, Gökhan Bulut, Onur Kıntaş, Furkan Cinkaya, Serdar Sudun, Fatih Bozok, Kaan Yılmaz, Süleyman Çelik ve İshak Kurt 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Efeler 09 SFK'da mücadelenin ikinci yarısında sahada; Emirhan Emir, Mahmut Emin Kabul, Ahmet Sağ, Ömer Turan, Murat Sevimler, Furkan Tuşik, Mustafa Ekin, Umut Kaya, Hakan Can Durdu, Adnan Gülen, Furkan Çarkçı, Uğur Çetinkaya ve Görkem Dincil forma giydi.

Maçın 54.dakikasında Adnan Gülen sağ kanattan ceza sahası içine yerden sert ortasını Mustafa Ekin altı pas içinde topa kayarak ağlara yolladı ve takımımızı 1-0 öne geçirdi. 61.dakikada bu kez Mustafa Ekin'in ceza sahası yay üzerinde dışa doğru çıkardığı topu, Furkan Çarkçı ceza sahası dışından sert vurarak ağlara yolladı ve skoru 2-0 yaptı. Maçın 84.dakikasında rakip Belediye Kütahyaspor skoru 2-1 yaptı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

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Kaynak: İHA

Belediye Kütahyaspor, Mustafa Ekin, Efeler, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK: 2 BLD Kütahyaspor: 1 - Son Dakika
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