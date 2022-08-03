12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

03.08.2022 11:47
12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci olan 12 yaşındaki Eyüp Alka, başarısını eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Minikler Balkan Şampiyonası ile taçlandırmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda birinci olan 12 yaşındaki Eyüp Alka, başarısını eylül ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Minikler Balkan Şampiyonası ile taçlandırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 ay önce kardeşinin yönlendirmesiyle judoya başlayan Eyüp Alka, antrenörü Nihat Özdemir sayesinde bu spordaki yeteneğini ortaya koydu.

Temmuz ayında çeşitli bölgesel şampiyonalarından ikincilikler elde eden Eyüp, Afyonkarahisar'da yapılan Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyonluk elde etmeyi başardı.

Milli takıma seçilen Eyüp, Minikler Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Çok Amaçlı Spor Salonu'nda çalışmalarına devam eden Eyüp, birincilik kürsüsünde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Minikler Balkan Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Eyüp Alka, judoyu ilk başlarda sevmediğini ama antrenörü sayesinde yeteneklerini ortaya koyduğunu ve ileride antrenör olmak istediğini dile getirdi.

Balkan Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini belirten Eyüp, "Babam bu sporu 'bırak' dedi, ama annem kararı bana bıraktı. Ben de devam ettim. 10 aydır bu sporu sürdürüyorum. Judo bana güç kattı ve daha enerjik oldum. Artık nefesimi daha iyi koruyabiliyorum, iyi koşabiliyorum." dedi.

Şanlıurfa'da çıktığı ilk maçta korktuğunu ve ayaklarının titrediğini vurgulayan Eyüp, "Yenildim ve 2. oldum. Daha sonra Çorum'da 4 rakibimi yendim ve 2. oldum. Afyonkarahisar'daki şampiyonaya giderken bazıları birinci olamayacağımı söyleyerek, benimle dalga bile geçti. Allah izin verdi, aldım maçı ve birinci oldum. Şampiyon olduğumda çok değişik duygular hissettim." diye konuştu.

Antrenör Özdemir: "Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi"

Antrenör Nihat Özdemir ise Bingöl'de özledikleri spor kültürünün oluşmaya başladığını söyledi.

Bu kültürün oluşmasının bütün spor branşlarına yansıdığını anlatan Özdemir, daha iyi başarıları elde etmek için çalıştıklarını belirtti.

Sırtlarındaki yükün farkında olduklarını ve bu şekilde çalıştıklarını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"5 yaşından 45 yaşında kadar yaklaşık 90 sporcumuz var. Anaokullarından başladık, ilkokul, ortaokullarda bu çalışmalarımız devam etti. Okul sporlarında Türkiye 2'ncisi ve 3'üncüsü sporcularımız var. Bunun neticesinde Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası'nda, Türkiye şampiyonumuz ve 5'incimiz var. Şampiyon sporcumuz Balkanlar'da ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Onun için de yoğun çalışmalara başladık. En iyi sonucu alabilmek için iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Temennimiz sporcularımızın iyi bir yere gelebilmesi ve ilimizden ülkemizi temsil edebilecek çocukları bulup milli takıma göndermek."

Judonun çocukları tamamen disiplin altına aldığına işaret eden Özdemir, "Judo, görüntü itibarıyla sert ve kaba bir spor olarak görülüyor ama siz rakibinizi atarken dahi, onu korumak zorundasınız. Judo ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri sağlanıyor. Çocukları en iyi şekilde hazırlayıp, sağlıklı düşünen, karar verebilen bireyler olarak ayrıca bir eğitimden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır 'Seyahatsever' gençler Balıkesir'de 'Seyahatsever' gençler Balıkesir'de
Kaynak: AA

Türkiye, Eyüp, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
11:26 184 milyon dolar değerindeki sabit diski yanlışlıkla çöpe atan adam, şehir çöplüğünü kazmak için izin talep etti
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:06 Temizlik görevlisinden renkli görüntüler! Müzik dinleyip dans ederek işini yapmaya devam etti
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:04 Çin ve Tayvan arasında savaş çanları çalmaya başladı! İşte iki ülkenin ordu güçleri...
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki judocu Eyüp, Balkan Şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement