Afyonkarahisar\'da Okullardaki Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'okullardaki yetenek taraması, geleneksel çocuk oyunları ve omurga sağlığı' üzerine toplantı düzenlendi.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve İlçe Gençlik Spor ve Milli Eğitim müdürleri katıldı. Gündemde yetenek taraması, geleneksel çocuk oyunları ve çocukların omurga sağlığı gibi konular yer aldı.
Toplantıda, ilk ve ortaokullarda yetenek taraması ele alındı. Bu taramalarla öğrencilerin farklı alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Yetenek taraması sayesinde öğrencilerin potansiyellerinin keşfedilerek, onlara uygun eğitim programları hazırlanması amaçlanıyor.
Toplantıda diğer bir konu ise geleneksel çocuk oyunları oldu. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan bu oyunlar, unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu nedenle toplantıda, çocukların geleneksel oyunlarla buluşturulması ve bu oyunların yaşatılması konusu üzerinde duruldu.
Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokullarında yetenek taramalarının ve geleneksel çocuk oyunlarının önemine değindi. Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.
Toplantıda, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammed Doğan da sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. - AFYONKARAHİSAR
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