Yüntaş Spor Kulübü Sporcuları Mili Takıma seçildi

Afyon Belediye Yüntaş Spor Kulübü Sporcularından Hayrulnisa Çiğirdik ve Esra Çelik, Türkiye Bayan Takım Kata Büyükler Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerini kazandı.

Milli takıma seçilen Çelik ve Çiğirdik'in 20-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekleri belirtildi. Ayrıca sporcuların 24 Nisan'da İspanya'da gerçekleşecek Karate One Series A müsabakalarında da yarışacakları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR