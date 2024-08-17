Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde yer alacak - Son Dakika
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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde yer alacak

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kristal Ayaklar Ödül Töreni\'nde yer alacak

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Kristal Ayaklar Ödül Töreni'nde ödüllendirilecek.

17.08.2024 16:40
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da düzenlenecek olan "Kristal Ayaklar Ödül Töreni"nde yer alacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un yakından takip ettiği takım, bu önemli organizasyonda ödüllendirilecek. Bakan Göktaş, tören öncesinde futbolcularla bir araya gelerek onları tebrik edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kız çocuklarının spora teşvik edilmesi hedefleniyor. Ağrı'daki bu başarılı takım, bu hedefin en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, "Kızlarımız, bölgedeki genç kızlara örnek oluyor. Aldıkları ödüller, bizleri gururlandırıyor." dedi. Eşi Neslihan Gül Koç ise, takımın tüm zorluklara rağmen büyük başarılara imza attığını vurguladı.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz da, Bakan Göktaş, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un takımına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

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