Ağrı'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 İlde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları kayıtları Ağrı'da başladı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporu toplum içinde alışkanlık haline getirebilmek, öncelikle çocuk ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek ve çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla GSB Spor Okulları 5-18 yaş aralığındaki tüm gençlere kapılarını açıyor.

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din; "Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği GSB Spor Okullarında kayıtlar, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerince alınacaktır. Bakanlığımız gençlerimizin sporun birçok alanında ulusal ve uluslararası arenada temsil kabiliyetlerini arttıracakları, yaz dönemini dolu dolu geçirecekleri imkanları sunmaktadır. Buradan yetişecek gençlerimizin önce Ağrı'da, sonra Türkiye'de sonra da olimpiyatlar da ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Gençliği ve sporu önemsiyoruz, gençlerimizi yaz spor okullarımıza ve Bakanlığımızın yaz kamplarına davet ediyoruz.

GSB Spor Okullarına 5-18 yaş aralığındaki her çocuğun ücretsiz olarak katılabileceğinin altını çizen İl Müdürü Din, çocuklar bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilecek. Ücretsiz GSB Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler velileriyle birlikte belirlenen kayıt noktalarında formlarını doldurularak teslim edebilecekler.

25 farklı branş

Yaz boyunca devam edecek yaz spor okulları merkezinde; Atıcılık, Boks, Hentbol, Kick boks, Taekwondo, Atletizm, Tekerlekli Kayaklı Koşu, Cimnastik, Judo, Tenis, Futbol, Yüzme, Badminton, Güreş, Bocce, Masa Tenisi, Basketbol, Halter, Karate, Voleybol, Okçuluk, Vücut Geliştirme Fitness, Muay Thai spor dallarında ücretsiz faaliyet verilecek.

GSB Spor okullarında özel bireyler içinde GSB Engelsiz Spor Okullarına kayıtlar başladığını belirten Din, "GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Açılış Töreni 27 Haziran 2024 Perşembe günü gerçekleştirilecektir, tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - AĞRI