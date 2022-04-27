Ağrı'da "Sportif Yetenek Taraması" devam ediyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Organizatörlüğünde gerçekleşen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' Ağrı'da heyecan ile devam ediyor.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, devam eden "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" programını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

2021 2022 Eğitim Öğretim Sezonunda 3. ve 4. sınıflara yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 2 bin 500 Kişilik Spor Salonunda yoğun katılım ile devam ediyor.

Programı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yakından takip eden Spor Şube Müdürü Cemil Budak;"Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ilimizde tüm heyecanıyla devam ediyor. Spor salonumuzda çok güzel bir atmosferde gerçekleştirilen tarama sonucunda 3. ve 4. Sınıflardan yeteneğini keşfettiğimiz sporcular branşlara yönlendirilerek sporun alt yapısını maksimum seviyede oluşturuyoruz.

Buradan emeği geçen tüm antrenör, sportif eğitim uzmanı, beden eğitimi öğretmeni ve idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI