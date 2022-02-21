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Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor - Son Dakika

Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor

21.02.2022 10:57
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor

Ağrılı atletler, hedeflerine ulaşabilmek için dondurucu soğuklarda asfaltta ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor.

Ağrılı atletler, hedeflerine ulaşabilmek için dondurucu soğuklarda asfaltta ter dökerek yarışmalara hazırlanıyor.

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde atletizm branşında faaliyet gösteren Ağrılı sporcular; kar, kış, yağmur, çamur demeden asfaltta kilometrelerce yol koşarak yarışmalara hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği kentte, Ağrı- Eleşkirt kara yolu arasındaki 30 kilometrelik mesafede antrenörleri ile beraber antrenmanlarını gerçekleştiren atletlerin hedefi ise olimpiyatlarda Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak.

İlkokulda başladığı spora antrenörlerinin destekleriyle ara vermeden devam ettiğini söyleyen sporculardan Ali Demir, "İlkokuldan beri spor yapıyorum. En son yarışmamız Adana'da gerçekleştirildi. Takımımız burada birinci oldu. Milli Takım yarışmalarımız var. Bizler de Gençlik ve spor Müdürlüğümüz adına elimizden gelen her şeyi yapmak adına antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenörlerimiz 7/24 başımızda oluyorlar. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Bundan sonraki hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

"Güzel bir gelecek isteyen herkese sporu tavsiye ediyorum"

Her sporcu gibi olimpiyatlara katılma hayali olduğunu belirten Zeynep Taş, "Önümdeki büyük yarışları güzel bir şekilde tamamlamak istiyorum. Doğu şartlarında sporcu olmak biraz zor oluyor. Ama biz yine de yapıyoruz. Ailelerimiz, antrenörlerimiz ve müdürlerimiz bize gerçekten destek oluyor. Güzel bir gelecek isteyen herkese sporu tavsiye ediyorum. Ben de her sporcu gibi iyi yerlere gelmek istiyorum" dedi.

"Kış şartları ağır ama bu bir bahane değil"

Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde Atletizm Antrenörü olarak görev yapan Yakup Solhan zor geçen kışa rağmen bahaneler üretmeyip çalışmalarına devam ettiklerini ve kendilerine her konuda destek veren İl Müdürü İsmail Çalgan'a teşekkürlerini ilettiklerini söyleyerek, "En son koştuğumuz yarışın enerjisiyle antrenmanlarımıza son sürat devam ediyoruz. Altyapı olarak, performans sporcuları olarak her anlamda önümüzdeki yarışmalara hazırlanıyoruz. Kış şartları tabi ki ağır ama bu bir bahane değil. Bahanelerin arkasına asla sığınmıyoruz. Kurumumuz gerçekten herhangi bir sıkıntımız olduğu zaman ilgileniyorlar. Araç desteği veriyorlar. Bizlerde yollarda sporcularımızı takip ederek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor
Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor

YORUMLAR
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Eleşkirt, Atletizm, gençlik, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ağrılı atletler asfaltta ter dökerek hedeflerine koşuyor - Son Dakika Spor


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