 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde eden boksörü tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde eden boksörü tebrik etti

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Sezgin Acar'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında elde ettiği üçüncülük başarısı dolayısıyla tebrik etti. Din, Ağrı'da sporcuların başarılarını artırmak için çalıştıklarını belirtti ve Acar'ın derecesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Sezgin Acar ise uluslararası arenada ülkesini temsil etmek için çalışacağını ifade etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde eden boksörü tebrik etti
11.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:25
Abone Ol

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, 17-23 Aralık 2023 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Ağrılı boksör Sezgin Acar'ı ve antrenörü Volkan Sarı'yı makamında kabul ederek tebrik etti.

Din, ziyarette yaptığı konuşmada, Ağrı'da başarılı sporcular yetiştirmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Boks ve diğer branşlarda atılımlar yapmak istiyoruz. Bu noktada iyi başarılar elde edip ilimizin sporda başarı çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda Sezgin kardeşimizin bu derecesi bizleri çok mutlu etti. Bizler de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sporcularımıza desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Sezgin Acar ise, Türkiye üçüncülüğüne ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Hedefim, ülkemi uluslararası arenada temsil etmek. Bunun için çok çalışacağım" diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve Boks antrenörü İsmet Sarı da hazır bulundu. Ziyaretin sonunda Din, Acar'a çeşitli hediyeler takdim etti - AĞRI

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Gençlik, Ağrı, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde eden boksörü tebrik etti - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 21:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında derece elde eden boksörü tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement