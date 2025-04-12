Ağrıspor 1970 ile Erciyes 38 FK Maçını Hakem Muhammed Taha Onat Yönetecek

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak Ağrı spor 1970 spor- Erciyes 38 FK maçını hakem Muhammed Taha Onat yönetecek.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ağrı 1970 spor ile Erciyes 38 FK arasındaki maçta Balıkesir bölgesi klasman hakemi Muhammed Taha Onat'ın yöneteceği duyuruldu. Bu maçta Onat'ın yardımcılıklarını Abdullah Polat ile Ahmet Fındık yapacak.

Türkiye 3.Lig 4.Grup'ta oynanacak 8 müsabaka ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Zonguldakspor-Çoruhluspor: Recep Buğra Çetin

K.Maraş İstiklalspor-Polatlı 1926 spor: Muhammed Söylemez

Edirnespor-B.Tepecikspor: Ömer Faruk Turtay

Ağrı 1970 spor-Erciyes 38 FK: Muhammed Taha Onat

Turgutluspor- Ordu 1967 spor: Onur Güneş

Kırıkkalespor- Bursa Nilüferspor: Mehmet Çağatay Lakot

Sebat Gençlikspor- Niğde Belediyespor: Yakup Özhan

Denizlispor- Mardin 1969 spor: Fevzi Erdem Akbaş - KAYSERİ