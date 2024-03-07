Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Taktik idmanla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için kara yolu ile Merzifon Havaalanı'na, oradan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçecek.
Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı. Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalan Altınordu'nun soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının fotoğraflarını paylaşarak Altınordu'ya teşekkür etti.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.
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