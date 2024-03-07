Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Takım, maç için İstanbul'a kara yolu ve uçakla seyahat edecek ve konaklayacakları otelde kampa girecek.

07.03.2024 16:41
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Taktik idmanla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için kara yolu ile Merzifon Havaalanı'na, oradan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na geçecek.

Konaklayacağı otelde kampa girecek takım, burada maç saatini bekleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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