Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ter idmanı yaptı. Kaleci Hasan Hüseyin Akınay gribal enfeksiyon nedeniyle, Atakan Cangöz ise sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamadı. Cangöz'ün Manisa FK maçında forma giyemeyeceği, Akınay'ın durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi. Çorum Şehir Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

15.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:49
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda futbolcular, ter idmanı yaptı.

Antrenmana gribal enfeksiyon nedeniyle kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı. Cangöz'ün Manisa FK maçında forma giyemeyeceği, Akınay'ın ise durumunun maç saatinde belli olacağı bildirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Çorum Şehir Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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