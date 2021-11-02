Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanı'nın sözünü yerine getirmesini istiyoruz" -1

- Ahmet Ağaoğlu: "TFF Başkanı'nın sözünü yerine getirmesini istiyoruz"

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"Yabancı sınırı tekrar gözden geçirilmeli"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan aylık toplantının ardından konuştu. Yabancı sınırının tekrar gözden geçirilmesini istediklerini söyleyen Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kendilerine verdiği 300 milyon TL'lik ödeme sözünün de yerine getirilmesini istedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık toplantısının ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşmadığını ve kendilerinin de, açıklamadan 15 dakika önce bilgilerinin olduğunu söyleyen Ahmet Ağaoğlu, Anadolu kulüplerinin ekonomik zorluklarından, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ödeme sözüne dek birçok konuya açıklık getirdi.

"Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok"

MHK Başkanı'nın değişmesiyle ilgili olarak konuşarak sözlerine başlayan Ahmet Ağaoğlu, "Kamuoyunun malumu olduğu üzere, Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak bizim federasyon ile başlatmış olduğumuz bir çalışma var. Onun tekrar değerlendirmesini yaptık. Yeni bir kurul oluştu. Yeni kurulla bu çalışmaları devam ettirme gibi bir durum ortaya çıktı. Şunu açık bir şekilde ifade edeyim, kamuoyunda bu konuda çok spekülasyon var. Kulüpler Birliği olarak hiçbir zaman ve hiçbir şekilde isimlerle ilgili bir konuyu gündeme getirmedik. En son gördüğünüz gibi yine dediğimiz oldu. Serdar Tatlı gitti, daha maçlar henüz oynanmamasına rağmen değişen bir şey yok. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum da asla ama asla olmadı. Kamuoyuna açıklanmadan 10 ya da 15 dakika önce federasyon başkanı beni arayarak bilgi verdi. Biz de sizlerden 10 dakika önce öğrendik" açıklamasını yaptı.

"Federasyon başkanının sözünü yerine getirmesini istiyoruz"

Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda çok zor bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Ahmet Ağaoğlu, "Sıkıntılar yaşıyorlar. Ekonomik ve performans olarak Anadolu futbolunu, büyük kulüplerle rekabet edecek düzeye taşıyamazsak futbolu ileri taşımak hayalciliğin ötesinde olur. Federasyon başkanımızın bize sezon başında vermiş olduğu söz vardı. 300 milyon liralık bir sözdü ve bunu yerine getirmesini istiyoruz. Kulüpler nefes alacak durumda değiller. Yapılanmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri, futbol endüstrisidir. Sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. ve yaşamış olduğumuz finansal türbülans döneminde vergilerin ortadan kaldırılması değil ama tüm vergilerin ötelendiği bir noktada futbol kulüplerinin de bir veya bir buçuk sene ötelenmesi konusunda tekrar kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Bu konuyu tekrar gündeme getirip ilgili bakanlığa taşıyacağız" diye konuştu.

"Yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak da konuşan Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu konuyla ilgili olarak TFF ile görüşeceklerini ifade ederek "Futbol Federasyonu tarafından uygulanmaya koyulacak olan yani bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar, bu talimatın uygulamaya girmesiyle alakalı, 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Fazla geç olmadan federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için TFF ile görüşmeler yapılmasına karar verdik" dedi.

"Aynı soyadı taşıyan hakemler ve gözlemciler var. Birinden birisi görevi bırakacak"

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili ana sorunlardan bahseden Ahmet Ağaoğlu, "Atamalardaki şeffaflık sürekli olarak gündeme getirdiğimiz bir konu. Gözlemci notlarının ve raporlarının sağlıklı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. VAR hakemleriyle saha hakemlerinin ayrılması gerekiyor. Saha hakemi sahada, VAR hakemi VAR'da olmalı. Teknolojinin efektif olarak kullanılması, gerekirse algoritmik bir yapıya geçilmesi lazım. Bir diğeri eğitim. Eğitimin bedeli neyse, en iyi eğitmenlerden eğitim alarak hakemlerimizin bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıyı sahaya yansıtmasının önüne geçmeliyiz. Aynı soyadı taşıyan hakemlerin veya gözlemcilerin de değerlendirilmesi gerekiyor. İkisinden biri görevini bırakacak. Bu durum sıkıntılı. Bu doğrultuda hareket eden hakemlerimiz de var. Bir önceki dönem MHK üyesi olan bir beyefendinin oğlu faal hakemdi. Oğluna bıraktırdı hakemliği. Bunlar temel konular. Tespit etmiş olduğumuz 6-7 konu daha var ama sizlerle paylaşabileceklerim bunlarla sınırlı" diyerek devam etti.

"Kulüplerin mutabık olduğu bir aday olmadı"

Serdar Tatlı'nın istifasının ardından MHK Başkanlığı için kulüplerin üzerinde mutabık kaldığı bir aday olmadığını da söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bir iki kulüp başkanımız, 'Bilgi sahibi değilim, isterseniz bir araştıralım' dediler. Ama süreç çok kısa sürdü. Metin Tokat istifa etti, Ferhat Gündoğdu geldi. Sonrasında kendisi MHK Başkanı olarak atandı. Söylediğim gibi, MHK başkanının ataması duyurulmadan, 10-15 dakika, belki de yarım saat önce TFF Başkanı Nihat Özdemir beni arayarak böyle bir atama yaptıklarını ve destek olunmasını rica etti. Ancak bizim sıkıntımız sistemle. Bu değişiklikleri kim uygularsa, kim bu iradeyi gösterirse, destek oluruz. Bu endüstrinin yapı taşı kulüpler. Bunun en önemli kesiti, alt ligler ve Anadolu kulüpleri. Gereken ne varsa kulüpler tarafından bunun yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Yayın ihalesinde farklı bir yapı düşüncesi var"

Süper Lig'in yayın ihalesi hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Anlaştığımız danışman şirketin 9 çalışanı şu anda içeride, görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncemiz var. Tek bir paket halinde değil, 6, 7, belki de 8 paket halinde ihaleye çıkılma düşüncesi var. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Evet, alt ligler ve Anadolu kulüplerimiz, bir iki şirket kulübümüz hariç, çok önemli ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bu durum da direkt olarak performansı etkiliyor. Anadolu kulüplerinin performansını, büyük kulüplerle rekabet edebilecek seviyeye çıkartamadan, Türk futbolunun yukarı çıkmasını düşünmek saflık olur. Biz ülke futbolunda rekabeti sağlayamadık. Kendimizden daha zayıf rakiple oynayıp o maçı kazanalım istedik. Neredeyse 12 takımımızın hem finans hem de performans sıkıntısı yaşamasıyla karşı karşıyayız. Anadolu kulüplerinde ve alt liglerde performans artışı hedefliyorsak, ekonomik olarak bir artış görmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, gündemdeki konular ile ilgili olarak geçen hafta TFF ile görüşmelerinin olduğunu, ancak MHK Başkanı'nın istifasının ardından bu durumun ertelendiğini de söyleyerek, "Serdar Tatlı'nın istifası nedeniyle geçen hafta bir gecikme oldu. Ama bu hafta sonuna doğru bizim çalışma grubumuzla federasyonun çalışma grubu bir araya gelecek. Kısa, orta ve uzun vadeli planları konuşacağız. Yapı değiştiği için, farklı şeylerle de karşılaşabiliriz. Sözünü veremiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.