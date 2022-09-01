Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da

01.09.2022 14:43
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da

Ahmet Ağaoğlu: Transferin en doğru yolu sessiz sedasız halledilmesiMaxi Gomez: Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifli ve mutluyumAli DANAŞ / İSTANBUL, - Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.

Ahmet Ağaoğlu: Transferin en doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi

Maxi Gomez: Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifli ve mutluyum

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Trabzonspor'un Valencia'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Valensiya kentinden kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi."TRANSFERİN EN DOĞRU YOLU SESSİZ SEDASIZ HALLEDİLMESİ" Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, oyuncunun yarınki HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.MAXI GOMEZ: TRABZONSPOR'A İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK KEYİFLİ VE MUTLUYUMBordo-mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi.

Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor Sanayiciler, Doğal Gaz ve Elektrik Zamlarının Üretimi Durdurmasından Endişeli Sanayiciler, Doğal Gaz ve Elektrik Zamlarının Üretimi Durdurmasından Endişeli
Kaynak: DHA

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Valencia, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:43:24. #1.12#
SON DAKİKA: Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement