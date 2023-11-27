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Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Karagümrük maçında gördükleri karşısında dehşete düştü: Skandal - Son Dakika

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Karagümrük maçında gördükleri karşısında dehşete düştü: Skandal

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in penaltı tartışmalarına sebep olan pozisyonu için çarpıcı bir yorumda bulundu. Kadıköy'de yaşananları skandal olarak değerlendiren Çakar, ''Kadıköy de kara bir gece değil ,skandal bir gece yaşandı.Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük den alıp Fenerbahçe ye verdiler.'' dedi.

27.11.2023 - 07:46,  Güncelleme: 08:16
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karagümrüklüler karşılaşmada Samet Akaydin'in bir pozisyonda topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulunmuştu. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sarı-lacivertli stoperin yaptığı hareketin penaltı olduğunu belirtti.

"KARAGÜMRÜK'DEN ALIP FENERBAHÇE'YE VERDİLER"

Ahmet Çakar yaptığı yorumda, "Kadıköy de kara bir gece değil ,skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek maçı Karagümrük'den alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Çakar açıklamasının devamında, "Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet in pozisyonu net bir penaltı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki pozisyon Ahmet Çakar'ı dehşete düşürdü: Skandal

"SAMET'İN POZİSYONU NET BİR PENALTI"

Çakar açıklamasının devamında, "Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz, doğal konum değildir. Samet in pozisyonu net bir penaltı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki pozisyon Ahmet Çakar'ı dehşete düşürdü: Skandal
Görüntü: beIN Sports

Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Karagümrük maçında gördükleri karşısında dehşete düştü: Skandal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Karagümrük maçında gördükleri karşısında dehşete düştü: Skandal - Son Dakika
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