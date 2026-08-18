Ahmet Çakar, Galatasaray\'ı bekleyen tehlikeyi duyurdu: Messi ve Maradona\'yı bile getirsen...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki durumuna ve kadro dengesine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların hücum hattında etkili olduğunu kabul eden Çakar, savunmada ve kadro derinliğinde rakiplerinin gerisinde kaldığını savundu.

"SAVUNMA HATTI ZAYIF KALDI''

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadro yapılarını kıyaslayan Çakar, sarı-kırmızılı ekibin defans hattındaki eksikliklerine dikkat çekerek "Galatasaray, özellikle savunma anlamında Fenerbahçe'nin oldukça gerisinde kaldı. Örneğin Archie Brown; şu an Eren Elmalı ve Jakobs’tan daha iyi bir grafik çiziyor. Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Fred bile Galatasaray’da doğrudan ilk 11 oynayabilecek kalitedeydi. Amrabat’ı alsanız Torreira’nın yanında rahatlıkla görev yapabilir. Her ne kadar hücumda daha güçlü olsalar da defanstaki zafiyetler göze çarpıyor." dedi.

''TAKIMIN GAZI KAÇMIŞ OLABİLİR''

Takımın genel hırsı ve alternatif oyuncu eksikliği hakkında da konuşan deneyimli yorumcu, Victor Osimhen’e olan bağımlılığa vurgu yaparak "Galatasaray’ın iyi bir kadrosu var fakat takımdaki o hırs ve gaz biraz kaçmış gibi duruyor. Üst üste gelen şampiyonluklar konsantrasyonu ve isteği azaltmış olabilir. Yönetim, teknik heyet ve taraftar üçgeninde de zaman zaman kopukluklar yaşanıyor. Ayrıca Osimhen 3-4 maçlık bir sakatlık veya ceza yaşarsa forvet hattında ciddi sıkıntı doğar. Fenerbahçe’de Muriç olmadığında Talisca veya Cherif gibi hamleler yapılabiliyor ancak Galatasaray’da bu hamle alanı daha kısıtlı." sözlerini sarf etti.

''MESSİ VE MARADONA'YI BİLE GETİRSEN...''

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi hedeflerini değerlendirirken beklentilerin makul tutulması gerektiğini ifade eden Çakar, "Galatasaray’a bugün Messi ile Maradona’yı getirsen yine de 'Şampiyonlar Ligi’nde kesin çeyrek final oynar' diyemezsiniz. Orası Süper Lig’den bambaşka bir kulvar; Kesinlikle orta sahaya iki transfer yapılmalı. Real Madrid, Bayern Munich, PSG, Barcelona ve Liverpool gibi dünya devleriyle mücadele ediyorsunuz. Başka türlü edemezsiniz.'' yorumunda bulundu.