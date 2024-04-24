Ahmet Çakar, Ümit Özat'ı hedef alarak 'Bu akşam ölecek' dedi - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Ümit Özat'ı hedef alarak 'Bu akşam ölecek' dedi

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Eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından katıldığı bir programda eski futbolcu Ümit Özat'ı hedef alarak 'Bu akşam ölecek' dedi. Ümit Özat ise Çakar'ın bu sözlerine zehir zemberek bir tepki verdi ve ailesinden birilerinin bu görüntüleri izlerse travma yaşayabileceğini belirtti.

24.04.2024 11:02  Güncelleme: 11:07
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Eski hakem ve ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat'ı hedef alarak, "Bu akşam ölecek" demişti.

"BU AKŞAM ÖLECEK"

Çakar, Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından katıldığı programda eski milli futbolcu Ümit Özat'ı hedef aldı. "Şu anda bir şey hissettim; Ümit Özat bu akşam ölecek" diyen Çakar'a sunucu "Allah korusun hocam, niye ölsün ya" diye tepki verdi. Ancak Çakar, bu sözleri sarf etmeye devam etti; "Vallahi diyorum, hissettim, hissettim… Hissettim, ölecek" dedi.

ÖZAT'TAN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Çakar'ın bu sözlerine kayıtsız kalmayan Ümit Özat, ailesinden birilerinin bu görüntüleri izlerse travma yaşayabileceğini belirterek, "Hiç düşünmüyor musun hoca, 'Bu adamın çoluğu var çocuğu var, izlerse travma yaşar mı, yaşamaz mı' diye. Ama bunlar senden beklenen şeyler. Merak etme itin duası kabul olsa gökten kemik yağar. Seninle yayın yaptığım için kendimden utanıyorum. Ayrıca duanla yaşamadım ki temennin ya da hissiyatınla öleyim" şeklinde bir yanıt verdi.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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