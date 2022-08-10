Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor - Son Dakika
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Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor

10.08.2022 21:20

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısına katılarak liderleri Cemalnur Sargut'un elini öptüğünü söylemişti. Çakar'ın bahsettiği buluşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısına katılarak liderlerinin elini öptüğünü iddia etti.

"ERDEN TİMUR BİR PROJEDİR"

Çakar, "Erden Timur bir projedir. Galatasaray'ın batıya açılan kapısında şu anda ikinci adam statüsündeki Erden Timur, Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öperken gördüm. Videosu var. Özel hayatıdır karışamam. Ama bu ülke cemaatlerden çok çekti. Son 8-10 yılda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Cemalnur Sargut'la yan yana olduğu görüntüler de ortaya çıktı. Odatv'nin yayınladığı görüntülerde Timur'un Cemalnur Sargut'la yan yana durduğu görünüyor.

CEMALNUR SARGUT KİMDİR?

Cemâlnur Sargut, 1952 yılında İstanbul'da mutasavvuf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında felsefeye alaka duymuş olup büyük felsefecilerin yaşamını araştırmış, bu ilmin hayat bulamayan bir ilim olduğu düşüncesine erişince Mevlânâ'ya yönelmiştir. Kimya mühendisi olup yirmi yıl kimya öğretmenliği yapmıştır.Hocası Sâmiha Ayverdi'nin tesirinde olan Cemâlnur Sargut, Kur'ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir. Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanıdır. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu konferanslarda, İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır.

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Erden Timur, Ahmet Çakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'ın söylediği video ortaya çıktı! Erden Timur ile tarikat lideri yan yana görülüyor - Son Dakika
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