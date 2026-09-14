Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş

Ahmet Çakar\'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş
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Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın performansını eleştirdi. Milli oyuncunun zihnen sahada olmadığını ifade eden Çakar, ''Barış Alper halen kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Bir an önce kendini toparlaması lazım'' dedi.

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Kocaelispor maçında da beklentilerin altında kalan Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansını sert sözlerle eleştirdi.

''ZİHNEN SAHADA DEĞİL''

Ahmet Çakar, deneyimli futbolcunun sahadaki görüntüsünden memnun olmadığını belirterek, ''Barış Alper Yılmaz zihnen sahada değil.'' dedi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş

''HALEN TATİLDEN DÖNEMEMİŞ''

Milli oyuncunun sezon başlamasına rağmen halen tatilden dönemini ifade eden Ahmet Çakar, ''Barış Alper halen kötü… Bir türlü tatilden dönemedi. Bir an önce kendini toparlaması lazım. Ama şurası muhakkak ki Türkiye'nin ofansif yönden en güçlü takımı Galatasaray.'' sözlerini sarf etti. 

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Han Han:
    aaaa olur mu, avrupa dan 70,80 m teklifler var... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldızı kızdıracak sözler: Halen tatilden dönememiş - Son Dakika
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