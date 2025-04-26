Ahmet Çınar Bakkal'dan Dünya Şampiyonası Başarısı - Son Dakika
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Spor

Ahmet Çınar Bakkal'dan Dünya Şampiyonası Başarısı

Ahmet Çınar Bakkal\'dan Dünya Şampiyonası Başarısı

13 yaşındaki para yüzücü Bakkal, Sırbistan'da 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dikkat çekti.

26.04.2025 11:15
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Eskişehir'de doğuştan sol kolunun dirsek altından aşağısı bulunmayan 13 yaşındaki para yüzücü Ahmet Çınar Bakkal, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Uluslararası Dünya Şampiyonası'nda kazandığı 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Ticaret Borsası Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Bakkal, 6 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.

Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak gözetiminde antrenmanlarını sürdüren genç sporcu, Türkiye'de düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde etti.

İlk kez yurt dışı tecrübesi yaşayan Bakkal, 4-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil etti. "S9" kategorisinde mücadele eden sporcu, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest kategorilerinde altın madalya, 50 metre sırtüstü kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Ahmet Çınar Bakkal, gelecek organizasyonlarda Türkiye için en iyi başarıları elde etmek amacıyla antrenörü antrenör Bayrak ile haftanın 6 günü antrenman yapıyor.

"Şampiyonada çok gururlandık"

Başarılı sporcu Ahmet Çınar Bakkal, ilk yurt dışı deneyiminin kendisi için çok farklı ve heyecan verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Ay yıldızımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yaptık. 50 metre serbestte 30.27 saniyelik derecemle ve 50 metre kelebekte 34.36 saniyeyle dünya birincisi oldum. 50 metre sırtüstü kategorisinde 36.68 saniyelik derecemle dünya ikincisi oldum. Güzel bir histi. Türkiye'mizi orada temsil etmek, Türk bayrağını ve birinci olarak orada Türk'ün gücünü göstermek çok güzel bir duyguydu. Hocalarımızla beraber şampiyonada çok gururlandık."

Bakkal, yüzmeyi asla bırakmayacağının altını çizdi.

Bu yıl temmuz ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Para Gençlik Oyunları'na katılmayı hedeflediğine değinen Bakkal, şunları kaydetti:

"Orada da ülkemi temsil etmem lazım. Bundan sonraki hedefim de milli takımda devam ederek ülkeme olimpiyat madalyası kazandırmak. Benim gibi yüzmeye ya da spora devam eden arkadaşlarım hiç bırakmasınlar, kendilerine inansınlar, hedef koysunlar. Sadece çalışsınlar."

Antrenör Mehmet Bayrak: "Olimpiyatlara uzanan kariyer süreci olacak"

Milli sporcunun antrenörü Mehmet Bayrak ise Bakkal ile yollarının 7 yaşındayken kesiştiğini belirterek, o dönemden bugüne kadar birçok başarılı sonuca imza attıklarını kaydetti.

Bakkal'ın Sırbistan'daki performansında elde ettiği derecelerin kendisini çok sevindirdiğini dile getiren Bayrak, şöyle devam etti:

"Çınar disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ettikçe ilerleyen yıllarda olimpiyatlara kadar uzanan bir kariyer sürecinin olacağını düşünüyorum. Bu sürecin Los Angeles'ta tamamlanacağından eminim. O da ne yapması gerektiğini biliyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Bu organizasyonları düzenlemekle yükümlü kuruluş, Uluslararası Paralimpik Komitesi. Çınar bu komitenin yarışlarına henüz katılamadı. Katılması için uluslararası lisansının çıkması gerekiyor. Bunun için milli takım antrenörlerimizle Çınar'ın lisansının çıkması hususunda girişimlerde bulunduk."

Anne Hatice Bakkal: "Hedeflerimiz olimpiyatlar"

Başarılı sporcunun annesi Hatice Bakkal ise spor yaşantısının henüz başında olan oğlunun bu yolda daha da ilerleyeceğini kalpten inandığı söyledi.

Oğluna, Sümeyye Boyacı, Mehmet Bakır Eğilmez ve Baran Doruk Şimşek gibi yol gösteren başarılı para yüzücülerin olduğuna değinen Bakkal, "Mehmet hocamız çok destek oldu. Çınar da onların verdiği bu destekle çok güzel ilerliyor. İnşallah daha da ilerleyecek. Hedeflerimiz olimpiyatlar." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ahmet Çınar Bakkal'dan Dünya Şampiyonası Başarısı - Son Dakika

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