Ahmet Eskalen Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

Ahmet Eskalen Türkiye Şampiyonu

Ahmet Eskalen Türkiye Şampiyonu

Niğde'li yüzücü Ahmet Eskalen, Türk Devletleri Teşkilatı yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

26.02.2025 10:19
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22-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü ve sporcusu Ahmet Eskalen büyük bir başarıya imza attı.

29-35 yaş kategorisinde bin 700 metre yüzen Eskalen, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ahmet Eskalen, Azerbaycan'da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi finalinde Niğde'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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