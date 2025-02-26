Ahmet Eskalen Türkiye Şampiyonu

Spor

22-23 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi Türkiye Birinciliği müsabakalarında, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörü ve sporcusu Ahmet Eskalen büyük bir başarıya imza attı.

29-35 yaş kategorisinde bin 700 metre yüzen Eskalen, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ahmet Eskalen, Azerbaycan'da yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı Herkes İçin Yüzme Projesi finalinde Niğde'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek. - NİĞDE