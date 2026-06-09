Ahmet Nur Çebi, Altay ile Görüşmelere Devam Ediyor

ALTAY'la yatırımcı olarak ilgilenen Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin İzmir temsilcisinin, yarışma haklarını devralma konusunda aceleci davranmadığı ifade edildi. Altay'la yaptığı görüşmeleri gizli tutmak isteyen Ahmet Nur Çebi, İzmir'e gelmesine rağmen dün siyah-beyazlı kulübün tesislerine gitmek istemedi. Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın işyerindeki ofisinde Altaylı yetkililerle bir araya gelen iş insanı Çebi'nin kulübün mali ve idari durumu hakkında detaylı incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan olağanüstü genel kurul kararı almaya hazırlanan Altay'da başkanlığa yeniden aday olacak Sinan Kanlı, güçlü bir yönetim oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon takımın zor şartlarda lige tutunmasının ardından görevi bırakmama kararı alan Sinan Kanlı, yatırımcı Ahmet Nur Çebi ile tekrar bir araya gelecek. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda şirketleşme ve devir işlemleri masaya yatırılacak. Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi ilk etapta FIFA dosyalarını çözüme kavuşturmak istiyor.