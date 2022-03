Ahmet Nur Çebi: Bana sahip çıkın - Son Dakika

"Faizi nasıl karşılayacağız çözmemiz gerekiyor"

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Üzülüyorum, bana sahip çıkın. Sizler bana sahip çıkmazsanız başarılı olamam. Ben gücü sizden alıyorum. Yetkiyi de bana siz verdiniz. 1 yılda ben 4 defa korona olacağım, kolum kırılacak, çıkarıp cebimden para vereceğim, sorunları çözmeye çalışacağım, 4 evimi ipotek vereceğim, ibra edilmesi hata. Bana sahip çıkın, seçin ama seçmeyin. Ben hata yapmadım arkadaşlar" dedi.Beşiktaş Kulübü'nün 2022 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Nur Çebi, "Borcumuz 4.5 milyar değil ama can sıkıcı 3.9 milyar ve sürekli olarak çelişkili açıklamalar oluyor. Bizim borcumuz 3.9 net. 600 milyon lira düşmemiz lazım, gelirler ve çekler var. Yuvarlak hesap 4 milyar diyelim. Ben buraya geldiğimde 3.3 milyardı borçlar. Borçlara 600-700 milyon faiz ödüyoruz. Faizi nasıl karşılayacağız çözmemiz gerekiyor. Bu gemiyi yüzdürmeye çalıştık. 2.5 seneden beri biz çok sorun çözdük. Bundan sonraki dönem artık Beşiktaş'ın geleceğini planlamasıyla ilgili adım atması gereken süreç. İkisini aynı anda yapamıyorsunuz. Kapıda icra memuru, futbolcular ihtar çekerken aynı anda zorlanıyoruz. Bir kısmını hallettik. Her türlü sorun önümüze geldi ibrasızlıklar falan. 8, 10 sene kulüpte bir şey yapılmamış, hepsi önümüze geldi. Her şeyi bir an evvel çözülmesini istiyorlar. Bazı şeyler çözüm beklerken bunların çözülmeyeceği algısı oluşuyor" diye konuştu."HEM BORCU KAPATALIM, HEM GENÇLERİ OYNATMAYALIM OLMAZ"Çebi, kendilerinin göreve geldikleri günden bugüne kadar çok ağır kontratlar bulunduğunu ifade ederek, "Bu kontratlardan bu sene sonunda kurtulabiliyoruz. Ljajic konusu var. Bazı sporcularla ilgili ellimizden gelen bir şeyi yapmak varken arkadaşlar gitmediler. Adamı değerlendirdik, oynayın dedik, Sergen hocada uğraştı. Baktığınız zaman 12, 13 kişinin kontratı bitiyor. Hepsi çok yüksek. Ancak inanın elimizde başka alternatif yoktu. Ersin, Rıdvan, Serdar ve Güven gibi genç çocuklarımız var. Bunların hepsi bizim zamanımızda, şuanda top oynatılıyor ve değerleniyor. Ersin'e ve Rıdvan'a talipler var. Bir taraftan da top oynanıyor. Geçen sene yaptığımız futbol ekonomisinde bir hata yok. Genç arkadaşlar aldık. Alınmış olan Pjanic, Alex ve Batshuayi'ye gelelim. Alex ve Pjanic için müsaade edin de kadromuzda, Şampiyonlar Ligi'nde olsun. Talihsizliklerde var. Pandemi döneminde hepsinin korona olması, sakatlıklar gibi şeyler kontrol edeceğimiz şeyler değildi. Bunlarla da 1 yıllık kontrat var, devam edip etmeme durumu bizde. Biz geldiğimizde 5 yıllık kontratlar vardı. Bizden sonra gelecek arkadaşlar olunca ne yüksek, ne uzun vadeli kontratlar var. Biz iyi şeyler yaptık ama faiz canavarı, kur farkı riskinden yansıyanlar bizim elimizden değil. Bu borçları camia bir araya gelerek, genç arkadaşlarımızdan oluşturabileceğimiz parlatmalarla yola devam edeceğiz. Sabır gösterilmiyor, sahaya genç arkadaş çıkıyor, 'vay o mu sürülür' diyorlar. Oynamayan adam nasıl gelişecek ki. Hem borcu kapatalım, hem gençleri oynatmayalım olmaz. Öz kaynaklarımızdan bahsediyoruz. Oralardan gelmiş hocamızlayız. Camia sabır göstermiyor, ama ben sahip çıkacağım. Madem mazbata bende, madem yetki bende böyle yapacağım" diye konuştu."SERGEN HOCAMIZIN ALTINI BEN OYMADIM"Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli hakkındaki tepkiler ile ilgili konuşan Ahmet Nur Çebi, "Hocamızı her maçtan sonra vurmaya çalışan, Beşiktaş'ın ekmeğini yemiş bazı yorumcu arkadaşlar var. Meslekleri icabı eleştirmek zorundalar ama biraz da motive etmeyi becerseniz ne olur. Camiamızdaki bireyler sizlerin söylemlerinize değer veriyor. Hemen ip çekilecek. Siz çekin ama ben çektirmeyeceğim. Bu saatten sonra Beşiktaş'ın öz kaynaklarına yöneleceğim, yapabildiğim kadar yapacağım. Buranın ekmeğini yemiş arkadaşlar çıkıp konuşuyorlar. Burayı neden bozmaya çalışıyorsunuz. Kayseri'ye çok iyi oynadığımız bir günde yenildik. Çok üzüldüm. Bunun gecesinde Sergen Yalçınla, hocayla yaşanmamış olan şeyleri olmuş gibi söyleyip programda söylemenin ne anlamı olabilir. Sergen Yalçın hocamızın aşağıdaki müzede 3 tane değerli kupası var. Onun zarar görmesini istemem. Biz Sergen hocayla 1 buçuk ay içerisinde defalarca konuştuk. Görüşmediniz dediler. Niye yıpratıyorsun hocayı. Yarın bir gün gelecek yine görev yapacak. Hocanın yıpratılmasına izin vermeyeceğim. Sergen hocamız bize dedi ki 'sabah konuşup bitirelim', 'tatile git' dedik. O 'konuşmak istemiyorum, sonra konuşalım' dedi. Hocanın hakkı var. Sonrasında konuştuk her şeyi. Hocamızın da gönlünü yerine getirdik. Ama ben Beşiktaş'ın menfaati için pazarlık yaptım. Sanki takımın şu anki düştüğü durumdan o gün geç anlaşma yapılması söyleniyor. Sezon başlarken de hocamız çok memnundu. Ama yaşanan talihsizlikler herkesin başına gelebilir. Kendisi iki kere Beşiktaş'ı düşündüğü için talep etmeden bırakmak istediğini söyledi, iki kere ben frenledim. Üçüncüde ben yıpranmasını istemedim. Dolayısıyla bu yaşanmış sürecin, buranın ekmeğini yemiş arkadaş tarafından Kayseri maçı gecesinde açıklaması herhalde seçime gidiyoruz. Bunlara itibar edilmemesini rica ediyorum. Sergen hocamızın altını ben oymadım. Kim şampiyon olmak istemeyecek böyle bir şey olabilir mi? " şeklinde konuştu."HAKEMLER KONUSUNDA CİNAYET İŞLEYEMEM AMA KUSURA BAKMAYIN"Çebi, hakemler konusunda gereğini yaptıklarını belirterek, "Cinayet işleyemem ama kusura bakmayın. Beni kale almıyorlarsa, kale alacak başkan bulursunuz. Sürekli olarak hakem, tamam ama bizim burada gereğini yapmadığımız şeklinde algı yapılması rahatsız ediyor. Başaramamış olabilirim ama gereğini yapıyorum. Biz pandemi döneminde kolumuz kırıldı, 3 kere korona olduk kimse bundan bahsetmiyor. 3 kupa aldık kadınlar şampiyon oldu, 4 kupa bitti hiçbir şey yok. Buradakilere söylemiyorum, bunlar yerine gidiyor. Başka türlü hitap edemiyorum. Söylüyorlar, kayboluyorlar. 55 günlük dönemim ibra edildi, sonraki 1 yıl edildi, genel kurula saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum. Birileri dilekçe vermiş, mahkemeye gitmiş. 55 günde ben ne yaptım arkadaşlar. Adam yapmış olmak için yapıyor. Beşiktaş'ı meşgul etmeyin. Sonra arkasından 1 senemi de ibra etmemek istemişler. Üzülüyorum, bana sahip çıkın. Sizler bana sahip çıkmazsanız başarılı olamam. Ben gücü sizden alıyorum. Yetkiyi de bana siz verdiniz. 1 yılda ben 4 defa korona olacağım, kolum kırılacak, çıkarıp cebimden para vereceğim, sorunları çözmeye çalışacağım, 4 evimi ipotek vereceğim, ibra edilmesi hata. Bana sahip çıkın, seçin ama seçmeyin. Ben hata yapmadım arkadaşlar" dedi."FİKRET ORMAN İLE PROBLEMİ BEŞİKTAŞ ÜZERİNDEN ÇÖZMEYECEĞİMİ İFADE ETTİM"

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Fikret Orman ile aralarında geçen konuyla ilgili konuşan Çebi, "İstinaf bir yargılama sürecidir. Ben şahsım adına Fikret Orman ile olan problemlerimi biliyorsunuz. Bunu ben Beşiktaş üzerinden çözmeyeceğimi ifade ettim. Kendisiyle olan bu sorunlar nedeniyle kendisinin zarar görmesini isteyebileceğim bir hukuksuzluk içinde olmak istemiyorum. Yargılama doğru yapılmışsa istinafa gitmenin olumsuz bir şeyi olmaz. Burada alınan karar bence de doğrudur. O kararın istinaf tarafından onanacağını düşünüyorum. Benim böyle bir duruma kendisiyle hesaplaşmayı buradan görüyor gibi gözükmesini istemiyorum. Söz veriyorum, geçen hafta düğmeye bastım. Bu ibranın olmamasına sebebiyet veren bütçe aşımındaki konuyu inceleteceğime, tespit edeceğime ve bunu hukuk önünde de gerekli kişiler önünde yaptıracağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.