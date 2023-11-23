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Ahmet Nur Çebi canlı yayında içini döktü: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi canlı yayında içini döktü: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz konusunda hatalı olduğunu kabul ederek, hata yaptığını itiraf etti.

23.11.2023 - 00:40,  Güncelleme: 00:56
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Geçtiğimiz günlerde aday olmayacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz TV ekranlarında gündeme dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BURAK YILMAZ KONUSUNDA HATALIYIM"

Burak Yılmaz için konuşan Çebi, "Burak Yılmaz konusunda hatalıyım, ona da zarar verdik. Aboubakar'ın ona sarılışını hatırladım, birbirlerine çok yakın olduklarını hatırladım ve ona bir şans verdim ama olmadı. Onun adına da kendi adıma da üzgünüm" dedi.

"MOTİVASYON SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Öte yandan bir programda kesin şampiyonuz dediği için eleştirilen başkan, "Yüzde 99 şampiyon oluruz demekle hata yaptığımı düşünmüyorum. Bizler camia yönetiyoruz, motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hala çok umudum var. Şampiyonluk olmasa bile dişe diş mücadele edecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeni yönetim bu başarıyı sahiplenebilir. Yeter ki Beşiktaş iyi olsun" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi canlı yayında içini döktü: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi canlı yayında içini döktü: Burak Yılmaz konusunda hatalıyım - Son Dakika
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