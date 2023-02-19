Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

19.02.2023 13:39
Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

87 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda edildi. Özyazıcı'nın cenaseinde depremde hayatını kaybedenler vatandaşlarımız da anıldı.

Dün akşam saatlerinde evinde hayatını kaybeden Trabzon spor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı için tören düzenlendi.

DEPREMDE KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZ ANILDI

Eski Hüseyin Avni Aker Studyumu'nun bulunduğu millet bahçesinde depremde hayatını kaybedenler ve Ahmet Suat Özyazıcı için saygı duruşu ile başlanan törene Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzonspor eski başkanları Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve Faruk Özak'ın yanı sıra bordo-mavili kulüpte görev almış eski yöneticiler, futbolcularla, spor ve siyaset dünyasından isimlerle birlikte ailesi ve yakınları yer aldı.

ABDULLAH AVCI: "TRABZONSPOR'U 4 BÜYÜKLERDEN BİRİ YAPTI"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu şehrin efsane hocası, Trabzonspor'u, 4 büyük yapan isimlerden biri. Hayranlıkla takip ettiğimiz bir isimdi. Trabzonspor Teknik Direktörü olduktan sonra bir kere evde, bir kere de hastanede ziyaret ettim. Trabzonspor'un başlangıcı için örnek aldığımız insandı. Trabzon şehrinde başka bir takım tutulmamasının adımını atan hocamıza rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ: "YOKLUKTAN ÇOK ŞEYLER ÜRETTİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ahmet Suat Özyazıcı'nın acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı olduğunu vurgulayarak, "Geleceği kurmak için geçmişi iyi irdelemek gerekiyor. Onlar yokluktan çok şeyler ürettiler. Trabzonspor çıkışıyla Türkiye'de ve dünyada futbol anlamında önemli işler yapan iki büyüğümüzü kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Onların yaptıklarını ve çalışırken neler çektiklerini bilen birisiyim. Onların yaptıklarını belgesel yaparak geleceğe aktarmalıyız. Ahmet Suat Özyazıcı acıyı çekerken bile inanılmaz sabrı vardı. Hoşgörüsü çok fazla olan bir insandı. Sıradan bir insan gibi görünen çok değerli bir insandı. İçimizde hüzün var. Hoşça kal diyorum, güle güle hocam" dedi.

AHMET AĞAOĞLU: "BANA GÖRE FİLOZOFTU"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir değeri, efsaneyi, Trabzonspor'un temel taşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ailesi, sevenleri, biz Trabzonspor camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Hocamızı herkes çok iyi ifade etti. Değerli hocamız sadece çok başarılı bir sporcu, benim gözümde o aynı zamanda bir filozoftu. Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bu ancak bir filozof izah edebilirdi. 16 kupalı bir hoca ama bir o kadarda mütevazı bir insandı" ifadelerini kullandı.

CAN ÖZYAZICI: "HERKESİN SUAT HOCASI, BENİM SUAT BABAMDI"

Aile adına konuşan Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı ise yaptığı konuşmada, "Özyazıcı ailesi olarak bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 1982 yılında babamla çalışma şerefine ulaştım ve 40 yıl çalıştık. Onun iş insanlığını, iş ahlakını edindik. Herkesin Suat hocası, benim de Suat babamdı. Nurlar içinde yatsın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Ahmet Suat Özyazıcı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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