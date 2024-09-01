Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku - Son Dakika
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Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku

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Napoli'nin yeni transferi David Neres, Parma maçının ardından silahlı soyguna uğradı. Saldırganlar, Neres'in 100 bin euro değerindeki saatini çaldı. Olayın ardından Neres'i teselli etmek için Napoli taraftarları harekete geçti.

01.09.2024 16:15  Güncelleme: 16:30
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yeni transferi David Neres, yeni takımının Parma'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın 90+6. dakikadasında Anguissa'ya yaptığı kritik asist ile galibiyetin mimarlarından biri oldu. Brezilyalı yıldız, müsabakanın ardından Maradona Stadyumu'nun hemen dışında büyük bir şok yaşadı.

SİLAHLI SOYGUN: 100 BİN EUROLUK SAATİNİ ÇALDILAR

İtalyan gazetesi Repubblica'nın haberine göre; motosikletli iki kişi, Neres'in içinde bulunduğu minibüsün arka camını kırarak futbolcuyu silah zoruyla soydu. Neres'in 100 bin euro değerindeki saatini çalan saldırganlar, bölgede çok sayıda polis olmasına rağmen hızla kaçmayı başardı. Saldırı sırasında Neres'in ailesinin de arabada olduğu belirtilirken, kimsenin bu olayda fiziksel bir zarar görmediği belirtildi.

TARAFTARLAR TESELLİ ETTİ

Yaşananların ardından morali bozulan Davide Neres, saldırı sonrası kaldığı lüks otele dönerken Napoli taraftarları 27 yaşındaki futbolcuyu burada karşıladı ve teselli etti. Yıldız isim, yeni takımında kısa sürede dikkatleri üzerine çekse de yaşadığı bu talihsiz olay, İtalyan futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Napoli\'nin yeni transferi David Neres\'e silahlı soygun şoku

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Son Dakika Spor Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk: 100 Euro ?? Da Dokunmaz futbolcuya 0 2 Yanıtla
  • Çelikk: 100 bin Euro ?? dokunmaz 0 1 Yanıtla

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