Ajax Teknik Direktörü Farioli: 'Galatasaray Zor Bir Rakip' - Son Dakika
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Ajax Teknik Direktörü Farioli: 'Galatasaray Zor Bir Rakip'

Ajax Teknik Direktörü Farioli: \'Galatasaray Zor Bir Rakip\'

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray ile oynayacakları önemli maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Farioli, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu ve zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

29.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:47
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Francesco Farioli: Bizim için zor bir maç olacak

Jorrel Hato: Geçen haftadan çok daha iyi oynamalıyız

Serhan TÜRK/ AMSTERDAM - HOLLANDA, - AJAX Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Çok iyi bir maç oynamamız gerektiğini biliyorum. Yarınki müsabaka iki takım için de önemli. Alabileceğimiz en iyi sonuç için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın agresif ve atak oynadığını biliyoruz. Bizim için zor bir maç olacak" dedi.

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Yarın TSİ 23.00'te başlayacak olan mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli ve futbolculardan Jorrel Hato açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan övgü dolu sözlerle bahseden Francesco Farioli, " Türkiye'de son zamanlarda Galatasaray çok iyi yerlere geldi. Okan Buruk, teknik direktör olduktan sonra takımı çok iyi yerlere taşıdı. Senelerden beri aynı oyuncularla, en iyileriyle oynuyor. Osimhen, Icardi gibi oyuncular var. Kanatlarda çok iyi oyuncuları var. Alternatif bir oyuncu olan Berkan var. Galatasaray'ın kalitesini ve gücünü değerlendirecek kişi değilim ama şu anda iyi bir form yakaladılar" sözlerini sarf etti.

İki takım için de önemli bir maç olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, "Çok iyi bir maç oynamamız gerektiğini biliyorum. Yarınki müsabaka iki takım için de önemli. Alabileceğimiz en iyi sonuç için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın agresif ve atak oynadığını biliyoruz. Bizim için zor bir maç olacak" sözlerini kullandı.

'TÜRKİYE İLE ÇOK İYİ BİR BAĞIM VAR'

Francesco Farioli, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Türkiye ile çok iyi bir bağım var. Türkiye'ye pozitif bakıyorum. Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da pozitif etkiler bıraktım. Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Türkiye ve oradaki insanlarla çok iyi bağ yakaladım. Hala Türk futbolunu takip ediyorum ve bağım güçlü."

'ÇOK İYİ BİR KULÜPTE ÇALIŞIYORUM'

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu ancak Ajax'ın da sarı-kırmızılı ekipten geri kalır bir yanının olmadığını aktaran Farioli, "Çok iyi bir kulüpte çalışıyorum. Galatasaray büyük bir kulüp. Şu anda mutlular. Çünkü finansal durumları daha iyi ve yıldız oyuncular alabiliyorlar. Ancak Ajax'ın da pek geri kalır yanı yok" şeklinde konuştu.

JORREL HATO: GEÇEN HAFTADAN ÇOK DAHA İYİ OYNAMALIYIZ

Galatasaray'a karşı çok iyi bir oyun sergilemeleri gerektiğini söyleyen Ajax'ın genç futbolcusu Jorrel Hato ise "Bizim çok önemli bir hafta. Yarın Galatasaray'a karşı iyi performans sergilememiz gerek. Geçen haftadan çok daha iyi oynamalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ajax Teknik Direktörü Farioli: 'Galatasaray Zor Bir Rakip' - Son Dakika

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