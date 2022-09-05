Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı

05.09.2022 12:25
Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde imzalanan 400 milyon TL'lik spor yatırımının hayırlı olmasını dileyerek, " Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarlarımızda Antalya'mız turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir...

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde imzalanan 400 milyon TL'lik spor yatırımının hayırlı olmasını dileyerek, " Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarlarımızda Antalya'mız turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir spor kenti olmuştur. İmzalanan 400 milyon TL'lik spor yatırımıyla bunu görebiliyoruz" dedi.

Turizm ve tarımın başkenti Antalya, AK Parti iktidarı döneminde son 20 yılda yapılan spor yatırımlarıyla birlikte 7 den 70'e herkesin spor yapabileceği bir şehre dönüştü. Spor tesislerinin sayısı her geçen gün artarken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Antalya'ya içerisinde yüzme havuzları, spor salonları, yurtlar, gençlik merkezleri ve olimpik havuzun olacağı 400 Milyon TL'lik yatırımın müjdesini verdi.

"Protokol imzalandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın katılımıyla 400 milyon TL'lik spor yatırımlarının protokolü imzalandı. Bakan Kasapoğlu, "Antalya'da 19 ilçe dahil gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Bu yatırımlar içerisinde olimpik havuz, semt sahaları, spor sahaları gibi bir çok tesis yapılacak. Antalya'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak tesisler"

400 Milyon TL'lik spor yatırımları içerisinde; olimpik yüzme havuzu, Kepez ilçesine 5 adet okul tipi spor salonu, Serik ilçesine 800 kişilik spor salonu, Kumluca ilçesinde spor salonlu gençlik merkezi ve okul tipi spor salonu, Korkuteli ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, okul tipi spor salonu ve halı saha, Döşemealtı ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, Demre ilçesine halı saha, spor salonlu gençlik merkezi, Kemer ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, Alanya ilçesine gençlik merkezi, okul tipi spor salonu, Finike ilçesine spor salonlu gençlik merkezi ve Kaş ilçesine okul tipi spor salonu yapılması planlanıyor.

"Antalya spor şehri oldu"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş imzalanan protokolün Antalya'ya ve Antalyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Taş, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarlarımızda Antalyamız turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir spor kenti olmuştur. Bugün imzalanan 400 Milyon TL'lik spor yatırımıyla bunu görebiliyoruz. Tüm ilçelerimizde gerek çocuklar, gençler ve yetişkinler kısacası toplumun tüm kemsinin spor yapması için nitelikli spor tesisleri yapılıyor. Bu süreçte Antalyamız için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Milletvekillerimiz Mustafa Köse, Tuba Vural Cokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Senanur Çelik'e teşekkür ederim. Antalyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki kritik konu başlıkları Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki kritik konu başlıkları Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma! Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini NATO'ya şikayet edecek Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma! Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini NATO'ya şikayet edecek Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement