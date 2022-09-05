Antalya'ya 400 milyon TL'lik spor yatırımı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde imzalanan 400 milyon TL'lik spor yatırımının hayırlı olmasını dileyerek, " Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarlarımızda Antalya'mız turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir spor kenti olmuştur. İmzalanan 400 milyon TL'lik spor yatırımıyla bunu görebiliyoruz" dedi.

Turizm ve tarımın başkenti Antalya, AK Parti iktidarı döneminde son 20 yılda yapılan spor yatırımlarıyla birlikte 7 den 70'e herkesin spor yapabileceği bir şehre dönüştü. Spor tesislerinin sayısı her geçen gün artarken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Antalya'ya içerisinde yüzme havuzları, spor salonları, yurtlar, gençlik merkezleri ve olimpik havuzun olacağı 400 Milyon TL'lik yatırımın müjdesini verdi.

"Protokol imzalandı"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Aydın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın katılımıyla 400 milyon TL'lik spor yatırımlarının protokolü imzalandı. Bakan Kasapoğlu, "Antalya'da 19 ilçe dahil gençlik merkezi olmayan ilçe kalmayacak. Bu yatırımlar içerisinde olimpik havuz, semt sahaları, spor sahaları gibi bir çok tesis yapılacak. Antalya'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yapılacak tesisler"

400 Milyon TL'lik spor yatırımları içerisinde; olimpik yüzme havuzu, Kepez ilçesine 5 adet okul tipi spor salonu, Serik ilçesine 800 kişilik spor salonu, Kumluca ilçesinde spor salonlu gençlik merkezi ve okul tipi spor salonu, Korkuteli ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, okul tipi spor salonu ve halı saha, Döşemealtı ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, Demre ilçesine halı saha, spor salonlu gençlik merkezi, Kemer ilçesine spor salonlu gençlik merkezi, Alanya ilçesine gençlik merkezi, okul tipi spor salonu, Finike ilçesine spor salonlu gençlik merkezi ve Kaş ilçesine okul tipi spor salonu yapılması planlanıyor.

"Antalya spor şehri oldu"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş imzalanan protokolün Antalya'ya ve Antalyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Taş, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidarlarımızda Antalyamız turizm ve tarımın yanı sıra önemli bir spor kenti olmuştur. Bugün imzalanan 400 Milyon TL'lik spor yatırımıyla bunu görebiliyoruz. Tüm ilçelerimizde gerek çocuklar, gençler ve yetişkinler kısacası toplumun tüm kemsinin spor yapması için nitelikli spor tesisleri yapılıyor. Bu süreçte Antalyamız için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Milletvekillerimiz Mustafa Köse, Tuba Vural Cokal, Kemal Çelik, Atay Uslu, İbrahim Aydın ve Senanur Çelik'e teşekkür ederim. Antalyamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANTALYA