AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a birliktelik çağrısı yaptı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a birliktelik çağrısı yaptı

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor\'a birliktelik çağrısı yaptı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un yeni başkanı Ulaş Entok'a başarı dileklerinde bulunurken, yönetim, taraftar ve belediyelere birliktelik çağrısı yaptı.

03.06.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'un yeni başkanı olarak göreve gelen Ulaş Entok'a başarı dileklerinde bulunurken, yönetim, taraftar ve belediyelere birliktelik çağrısı yaptı.

Dün Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, seçime tek aday olarak giren Ulaş Entok, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Başkan Entok ve yeni yönetimi tebrik ederken, Eskişehirspor taraftarlarına çağrıda bulundu. Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Dün gerçekleşen Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Eskişehirspor başkanlığına gelen kentimizin değerli iş insanlarından Ulaş Entok kardeşimi kutluyor, bu görevde kendisine başarılar diliyorum. Eskişehirsporumuzun yeniden eski günlerine dönebilmesi için şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte, tek bir amaç için çabalamalıyız. En tepeye çıkana kadar her sene şampiyonluk! Bir kez daha yinelemek istiyorum ki; ben bir Eskişehirsporlu olarak takımım için elimden gelen her fedakarlığı yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Gün, Eskişehirspor günüdür. Bu süreçte herkes elini taşın altına koymalı, şehrimize ve Eskişehirspor'a olan sorumluluğunu yerine getirmelidir. Bu hususta belediyelerimize büyük iş düşmektedir. İnanıyorum ki belediyelerimiz de bu sorumluluklarını yerine getirecek ve hep birlikte Eskişehirspor'u hak ettiği yerlere döndüreceğiz. Bu yılın takımını geç olmadan kurmalı, şampiyonluğu şimdiden garantiye almalıyız. Eskişehirspor'un yeri Süper Lig'dir. Bunu her zaman söyledim, her zaman destek oldum. Her yönetim bunu biliyor. Şimdi şehrin kilitlenme zamanı. Yöneticiler, belediye başkanları, bizler ve taraftarlarla bu sene yükselişe geçmemiz lazım. Şehri bu havaya sokalım. Gerekiyor ise toplu taşıma araçlarını siyah kırmızı yapalım, her an bu duyguyu yaşayalım, kenetlenelim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor'a birliktelik çağrısı yaptı - Son Dakika

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