Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor? - Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?

23.03.2026 14:03
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in, İstanbulspor'u satın almak istediği iddialarına İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından yanıt verildi. Sarıalioğlu, kulübe böyle bir teklifin gelmediğini belirtti. Daha önce çıkan haberlerde, Osimhen'in İstanbulspor'u devralarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı planladığı iddia edilmişti. Ancak bu iddiaların doğruluğu konusunda resmi bir gelişme yaşanmadı.

BAŞKAN SARIALİOĞLU'NDAN NET AÇIKLAMA

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, HT Spor'a yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları doğrulamadı. Sarıalioğlu, "Osimhen'in İstanbulspor'u alacağı yönünde haberleri gördük. Ama kulüp başkanı olarak bize gelen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İDDİALAR GÜNDEM YARATMIŞTI

Daha önce çıkan haberlerde Osimhen'in İstanbulspor'u devralarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol köprüsü kurmayı planladığı öne sürülmüştü. Proje kapsamında Nijerya'da yetişen genç oyuncuların İstanbulspor üzerinden Avrupa'ya kazandırılması hedefleniyordu.

CANLI YAYINDA GÜNDEME GELDİ

Afrika basınında yer alan haberlere göre Nijeryalı yıldızın, Carter Efe ile yaptığı canlı yayında bu projeden bahsettiği ve planının sadece kulüp sahipliğinin ötesine geçtiğini ifade ettiği iddia edilmişti. Tüm bu iddialara rağmen İstanbulspor cephesine ulaşan resmi bir teklif ya da girişim bulunmadığı vurgulandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:42:23.
