Aleyna Kalaycıoğlu\'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

23.03.2026 14:14
İstanbul silahlı saldırıya uğrayan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sık sık ara istediği ve ''Kimseyi azmettirmedim, Kaan'ın ölümünden dolayı üzgünüm'' dediği öğrenildi.

İstanbul Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, park halindeki aracı içerisinde silahlı saldırıya uğrayan amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, saldırı eylemini gerçekleştiren şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu, babası ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

CANBAY ALEYNA'YI İŞARET ETTİ

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri harekete geçti. İlk olarak ifadesine başvurulan rapçi Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü.

ŞÜPHELİ ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU ÇIKTI

Cinayet Büro ilk olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli, iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıkarken, ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti.

"KİMSEYİ AZMETTİRMEDİM"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; Aleyna Kalaycıoğlu sorgu sırasında sık sık ara istedi. Gözyaşlarını tutamayan Kalaycıoğlu'nun "Kimseyi azmettirmedim, Kaan'ın ölümünden dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucunda silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE

Sabah'ta yer alan habere göre Kadayıfcıoğlu'nun yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı ve tüm şüphelilerin cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu.

ANNE-KIZA AZMETTİRME İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri devam ederken, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

