Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri

24.03.2026 09:47
Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu, geçimini şarkıcılıkla sağladığını ve aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu söyledi.

Ümraniye'de Kars36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'ın (21) rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

7 ŞÜHELİ TUTUKLANDI

Cinayetin aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, türkücü İzzet Yıldızhan ile birlikte toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

Aleyna Kalaycıoğlu emniyette verdiği ifadede cinayet anını anlattı. İfadesinden önce aylık geliri sorulan Aleyna Kalaycıoğlu, "Geçimimi şarkıcılıkla sağlıyorum. Aylık gelirim 250 bin TL" yanıtını verdi.

"ALAATTİN İLE BENİ ANNEM TANIŞTIRDI"

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Kalaycıoğlu, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisinin başlamasına annesinin vesile olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, "Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin'in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap'tan ayrılmıştım. Alaattin'in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu" ifadelerini kullandı.

"KUBİLAY SAF VE TEMİZ BİR ÇOCUKTUR"

Öldürülen Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay aracılığıyla tanıdığını söyleyen Kalaycıoğlu, "Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur"

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    canbay mezara alattiin içeri sahne size kalıcaktı ama evde hesap çarşıya uymadı.olan gencecik çoçuğa oldu 18 0 Yanıtla
  • hasan Yilmaz hasan Yilmaz:
    He şimdi içerde bol bol konuşursunuz 12 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Aylık 250 bin gelir çok mu? Millet AÇ AÇ diyenlerin bir yalanı daha ortaya çıktı :) 6 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    250bin büyük para değil bazı yerlerde 1bucuk memur maaşı arastrabilirsiniz bence daha fazladır kazancı haftalık 250bın daha gercekçi sanki? 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
