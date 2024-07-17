Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı

Spor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı'nin, ilçeler arası altyapı hocalarıyla birlikte organize ettiği futbol turnuvası coşkuyla tamamlandı.

Ak Parti Tavşanlı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen turnuva, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı adına Tavşanlı'da gerçekleştirildi. Bu etkinlik, ilçeler arası altyapı hocalarının bir araya gelmesiyle organize edildi ve çocukların daha fazla maç yapabilmesi için önemli bir fırsat sundu. Turnuvaya Tavşanlı İdmanyurdu, Tavşanlı Altınordu FO, Emet spor, Gazi Emet FO, Simav Altay FO, Gediz Gençlik Spor, Gediz Dayınlar Spor ve Tavşanlı Futbol Akademisi takımları katıldı.

Turnuvaya Ak Parti Milletvekili Mehmet Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ve ekibi, İlçe Spor Müdürü Mehmet Demiralp katılım sağladı. Etkinlik sırasında takımlara katılımları için plaketler verildi. Ayrıca, Ak Parti İlçe Başkanı Himmet Özer ve Yunus Kavuncu, turnuvaya sponsor olarak katkıda bulundular.

Ak Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, bu tür sosyal ve sportif etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Turnuvanın gerçekleştirilmesinde sponsorların da büyük rolü oldu. Himmet Özer ve Yunus Kavuncu, turnuvanın sponsorluğunu üstlenerek çocukların daha iyi şartlarda spor yapmasına katkı sağladılar.

Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuvanın, gelecek yıllarda da devam etmesi planlanıyor. İlçeler arası futbol turnuvası, çocukların spora olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, çocukların hem fiziksel hem de mental gelişimine büyük katkı sağlayacak. Etkinliğin sonunda, tüm katılımcılara teşekkür edilerek, turnuvanın geleneksel hale getirilmesi için çalışmaların süreceği belirtildi. - KÜTAHYA