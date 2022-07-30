Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar

30.07.2022 14:37
Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı ile farkındalık maçı yaptı.

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımı ile farkındalık maçı yaptı. Türkiye Şampiyonasında beşinci olan Iyaş Selçuklu Ortaokulu'nun Kız Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Isparta'nın ilk ve tek tekerlekli sandalye basketbol takımının Işıkkent Spor Salonunda yaptığı antrenmanı AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Danayiyen ziyaret etti.

Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yaptığı çalışmalarla ilgili antrenör Emek Gök'ten bilgi aldı. Ardından Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen, engelli sporcular gibi tekerlekli sandalyeye oturdular, farkındalık maçı yaptılar. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçta Milletvekili Özel ile Başkan Başdeğirmen'in takımı 6-6 berabere kaldı. - ISPARTA

YORUMLAR
500
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Açıklaması
Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:03 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan skandal Putin tezahüratı için açıklama geldi: Ukrayna bizden özür dilemeli
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:37 4 kişilik aile için yoksulluk sınırı 22 bin 280 lira olarak hesaplandı
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli sporcularla farkındalık maçı yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement