Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Uğurlandı - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na Uğurlandı

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Sporcuları Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası\'na Uğurlandı

Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları, 15-23 Ağustos arasında düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılmak üzere Bursa'ya uğurlandı. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve diğer yetkililer katıldı. Başkan Sarıyıldız, sporculara başarılar diledi.

15.08.2024 13:50  Güncelleme: 13:51
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Akdeniz Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları, 15-23 Ağustos arasında düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılmak üzere Bursa'ya uğurlandı

Akdeniz Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, başkan yardımcıları, Meclis üyeleri, Akdeniz Belediye Spor Kulübü Başkanı Nuri Ay, antrenör Nasır Kandemir ile belediye personeli katıldı.

"Tüm sporcularımızın yanındayız"

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde yüzlerce çocuk ve gencin, farklı spor dallarında kurs aldığını belirten Sarıyıldız, "Bu sporcularımız arasında büyük başarıları olan gençlerimiz de var. Hatta Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya ve kupa kazanmış arkadaşlarımız var. Yakın zamanda Makedonya'ya da giden Hatip Emlek, bizim medarı iftiharımız. Yine önümüzdeki aylarda da Bakü'ye gidecek ve bizi yurtdışında temsil edecek. Maddi ve manevi anlamda tüm sporcularımızın yanındayız. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

"Madalyalarla döneceğimize inanıyoruz"

Kulüp başkanı Nuri Ay da Bursa'da düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularına güvendiğini ifade ederek, "Madalyalarla döneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Boks ve Kick Boks Antrenörü Nasır Kandemir ise kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "İnşallah şampiyonadan madalyalarla dönerek bu desteğin karşılığını layıkıyla vereceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sporcular, 15-23 Ağustos arasında düzenlenecek Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası için Bursa'ya uğurlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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