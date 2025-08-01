Akdeniz Belediyesi\'nden Çocuklara Ücretsiz Yaz Spor Kursları

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, yaz spor kursları kapsamında çocuklara ücretsiz spor eğitimi vererek onları hem kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ücretsiz yaz spor kurslarında, 7-12 yaş grubundaki yaklaşık 600 çocuk futbol, basketbol ve tenis branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Sporla hem eğlenen hem de gelişen çocukların sosyal yönleri güçlenirken, yetenekli sporcular da Akdeniz Belediyespor Kulübü'ne yönlendirilerek profesyonel spor hayatına hazırlanıyor.

Şener'den çocuklara moral ziyareti

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yaz spor okulunda futbol eğitimi alan çocukları ziyaret ederek sohbet etti. Çocuklara sporun önemi ve yaşam disiplinine katkısı hakkında bilgiler veren Şener, ailelere de teşekkür ederek şunları söyledi: "Akdeniz Belediyesi olarak, çocuklarımızı sokaklardaki risklere karşı korumak ve onları sağlıklı, güvenli, umut dolu bir geleceğe hazırlamak adına kararlılıkla çalışıyoruz. Bu amaç doğrultusunda açtığımız spor ve eğitim kurslarımız sadece birer aktivite alanı değil, aynı zamanda hayatlarına yön veren merkezlerdir. Sporun birleştirici gücüne, disiplin kazandıran yapısına ve özgüven aşılayan etkisine yürekten inanıyoruz. Sporla büyüyen çocuklar topluma faydalı bireyler olur. Bu yolda bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ediyorum."

Eğitimlerin yaz boyunca devam edeceği, çocukların hem fiziksel hem sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı hedefleyen kursların büyük ilgi gördüğü bildirildi. - MERSİN